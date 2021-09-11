Raflardaki fiyat nasıl düşürülecek? Raflara nasıl müdahale edilecek?

Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Kahramanmarş’ta katıldığı programda enflasyonu en kısa sürede kontrol altına alarak raflardaki fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceklerini söyledi. Peki fiyatlar nasıl düşürülebilir? Raflarda son durum nasıl? Gelişmeleri A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik’in konuğu olan gıda mühendisi Aysun Sağlam değerlendirdi.

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