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Raflardaki fiyat nasıl düşürülecek? Raflara nasıl müdahale edilecek?

A Haber
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Giriş: 11.09.2021 15:00
Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Kahramanmarş’ta katıldığı programda enflasyonu en kısa sürede kontrol altına alarak raflardaki fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceklerini söyledi. Peki fiyatlar nasıl düşürülebilir? Raflarda son durum nasıl? Gelişmeleri A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik’in konuğu olan gıda mühendisi Aysun Sağlam değerlendirdi.
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Raflardaki fiyat nasıl düşürülecek?
Raflardaki fiyat nasıl düşürülecek?
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