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Promosyon başvurusu ne zaman? Özel bankalar ne kadar promosyon verecek?

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.03.2024 12:38
Güncelleme:22.03.2024 12:38
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri mitinginde müjde verdi. Kamu bankalarının emeklilere 8-12 bin lira arasında promosyon ödemesi yapacağını açıkladı. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan ise yeni promosyonların 28 Mart itibarıyla hesaplara yatmaya başlayacağını söyledi. Peki promosyon kimler alabilir? Yeni rakamlar nasıl ödenecek? Bu rakamlar artabilir mi? Promosyon almış emekli ne yapacak? Yeni emekli ne yapacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan sosyal güvenlik başuzmanı İsa Karakaş değerlendirdi.
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