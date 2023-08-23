Piyasalar yeni haftaya nasıl başlayacak? Emtia piyasalarında kıtlık dönemi mi başlıyor?

Borsa altın ve dövizde bugün nasıl bir seyir bekleniyor? Borsada yatırımcı sayısı 6 milyonu aştı. Yatırımcılar için tavsiyeleriniz neler? MB faiz kararını 24 Ağustos'ta açıklayacak beklentiniz ne yönde? Pandemi ve jeopolitik gelişmelerden sonra emtia piyasasında da dengeler bozuldu. Emtia piyasalarında kıtlık dönemi mi başlıyor? Ekonomide merak edilenleri A Haber canlı yayınına katılan ALB Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz değerlendirdi.

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