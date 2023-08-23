23 Ağustos 2023, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Üvey Anne
- Vermem Seni Ellere
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Piyasalar yeni haftaya nasıl başlayacak? Emtia piyasalarında kıtlık dönemi mi başlıyor?
Borsa altın ve dövizde bugün nasıl bir seyir bekleniyor? Borsada yatırımcı sayısı 6 milyonu aştı. Yatırımcılar için tavsiyeleriniz neler? MB faiz kararını 24 Ağustos'ta açıklayacak beklentiniz ne yönde? Pandemi ve jeopolitik gelişmelerden sonra emtia piyasasında da dengeler bozuldu. Emtia piyasalarında kıtlık dönemi mi başlıyor? Ekonomide merak edilenleri A Haber canlı yayınına katılan ALB Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz değerlendirdi.