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Videolar Ekonomi Videoları Petrol fiyatları neden geriliyor? 1 Euro 1 Dolar olur mu? Resesyon nedir? Uzman ekonomist A Haber canlı yayınında anlattı

Petrol fiyatları neden geriliyor? 1 Euro 1 Dolar olur mu? Resesyon nedir? Uzman ekonomist A Haber canlı yayınında anlattı

A Haber
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Giriş: 06.07.2022 13:01
Son dakika haberi... Petrol fiyatları neden düşüyor? Euro Dolara karşı neden değer kaybediyor? 1 Euro 1 Dolar olur mu? Resesyon nedir? Uzman ekonomist Belgin Maviş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
1 Euro 1 Dolar olur mu? 1 EURO 1 DOLAR OLUR MU?

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1 Euro 1 Dolar olur mu?
1 Euro 1 Dolar olur mu?
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