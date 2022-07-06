Petrol fiyatları neden geriliyor? 1 Euro 1 Dolar olur mu? Resesyon nedir? Uzman ekonomist A Haber canlı yayınında anlattı

Son dakika haberi... Petrol fiyatları neden düşüyor? Euro Dolara karşı neden değer kaybediyor? 1 Euro 1 Dolar olur mu? Resesyon nedir? Uzman ekonomist Belgin Maviş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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