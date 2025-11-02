Özgür Özel ayrı belediyesi ayrı konuşuyor! CHP’nin “Nadir Toprak Elementi” çıkmazı

Türkiye 2017 yılında dönemin Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı Berat Albayrak'ın öncülüğünde "Milli Enerji ve Maden Politikası" ile geleceğe yön verecek nadir toprak elementleriyle ilgili sondaj çalışmalarına başladı. Eskişehir Beylikova'da kurulması planlanan nadir toprak elementleri tesisi ise CHP'li belediyenin engeline takıldı. Eskişehir'de miting yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, belediyesi ile çelişen açıklamalar yaptı.

