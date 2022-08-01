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Özel yurt fiyatları yüzde 100 arttı! Özel üniversitelerin yurtları cep yakıyor

A Haber
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Giriş: 01.08.2022 11:20
Vakıf üniversitelerinin yurt ücretlerinde yapılan zamlar pes dedirtti. Öğrenci ve veliler yüzde 25 artış sınırının uygulanmasını talep ediyor. GEçtiğimiz günlerde bir grup öğrenci yapılan zamların geri alınmaması durumunda okullarını donduracaklarını belirtmişti.

Tercih dönemine girilmesiyle büyük heyecan yaşayan üniversite öğrencisi adaylarını şimdi de yurt telaşı sardı. Kiralık evlerin fiyatlarındaki fahiş artıştan korunmak için girmek istedikleri vakıf üniversitelerinin yurtlarının kapısını çalan gençler, karşılaştıkları fiyatlarla şok oldu.

Yurt fiyatlarının yüzde 51 ila 145 oranında artırılmasına tepki gösteren öğrenciler ile velileri, hükümetin ev kiraları ile ilgili getirdiği yüzde 25 sınırlamasını yurtlar için de uygulamasını istiyor.

Öğrenciler, 27 Temmuz ile 5 Ağustos günleri arasında YKS puanı, başarı sıralaması ile üniversite ve bölüm tercihinde bulunacaklar. Vakıf üniversitelerinin öğrenim ücretlerinde yüzde 100'e varan oranlarda yapılan zamlar öğrenci ve veliler tarafından tepkiyle karşılanmış hatta bir platformda vakıf üniversitelerinin ücretlerine yapılan zamların geri alınması için imza toplanmaya başlanmıştı. Bir grup öğrenci yapılan zamların geri alınmaması durumunda okullarını donduracaklarını belirtmişti.

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