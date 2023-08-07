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Özel okul zammı nasıl hesaplanacak?

A Haber
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Giriş: 07.08.2023 09:55
Özel okul fiyatlarına zam tavanı uygulaması yeni eğitim-öğretim yılıyla birlikte sona erdi. Bir önceki yıl yüzde 36, geçen yıl yüzde 65 olarak belirlenen tavan zam yerine, artık eskiden olduğu gibi "enflasyon formülü" uygulanacak. Peki, yeni fiyatlar nasıl belirlenecek? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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