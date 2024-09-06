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OVP’de kredi kartı limiti detay! Gelire göre düzenleme

OVP’de kredi kartı limiti detay! Gelire göre düzenleme

Aslı Bilger Kutludağ
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.09.2024 16:12
Ekonomide 3 yıllık yol haritasını belirleyecek Orta Vadeli Program, Resmi Gazete'de yayımlandı. Programda kredi kartına yönelik düzenleme sinyali dikkat çekti. Kredi kartlarında yüksek limit tarihe mi karışıyor? A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu’nun konuğu olan ekonomist Prof. Dr. Levent Aydın merak edilenleri anlattı.
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