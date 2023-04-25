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ÖTV indirimi ne zaman başlıyor? ÖTV indirimi ne kadar? İşte örnek hesaplama

A Haber
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Giriş: 25.04.2023 13:32
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ticari aracını yenileyenlerden Özel Tüketim Vergisi alınmayacağını açıkladı. A Haber muhabiri Esra Keskin detayları aktardı.
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