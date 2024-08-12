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Otoyol ödemeleri e-Devlet'te

Otoyol ödemeleri e-Devlet'te

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.08.2024 14:38
Güncelleme:12.08.2024 14:38
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu açıkladı. Tünel, köprü ve otoyol geçiş ödemeleri e-Devlet üzerinden yapılabilecek.
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Otoyol ödemeleri e-Devlet’te
Otoyol ödemeleri e-Devlet'te
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