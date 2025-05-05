05 Mayıs 2025, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı! Emeklinin zam oranı ne olacak? Kira artış oranı ne kadar olacak?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan 2025 dönemine ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. TÜİK'in açıkladığı verilere göre enflasyon nisanda aylık bazda yüzde 3 artarken, yıllık bazda ise enflasyon yüzde 37,86 oldu. 6 aylık memur emeklisi zam oranı yüzde 16,8 oldu. En düşük memur maaşı 51 bin 71 liraya çıktı. En düşük memur emeklisi aylığı 22 bin 913 lira oldu. 6 aylık SSK ve Bağ-Kur emeklisi için zam oranı yüzde 17,91 oldu. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında hesapladı.