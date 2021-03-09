Nakdi Ücret Desteği ve Fesih Kısıtı 2 ay uzatıldı | Bakan Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için tedbirlerimize devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın kararıyla Nakdi Ücret Desteği ve Fesih Kısıtı'nı 2 ay süreyle uzatıyoruz." dedi.

SON DAKİKA | Sosyal medya hesabından flaş bir açıklama yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için tedbirlerimize devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"2 AY SÜREYLE UZATIYORUZ"

Bakan Selçuk, "Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın kararıyla Nakdi Ücret Desteği ve Fesih Kısıtı'nı 2 ay süreyle uzatıyoruz." müjdesini verdi.







