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02.04.2020

MÜSİAD'dan yardım kampanyasına destek |Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Bize Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na MÜSİAD'dan da destek geldi. MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, A Haber'e yaptığı açıklamada, "Bizler MÜSİAD olarak özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın ve aynı zamanda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın öncülüğünde dar kesimli insanımızın ve alınan tedbirlerden mağdur olan dar gelirli vatandaşlarımız için başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan milli dayanışma çağrısına biz bir seferberlik ruhuyla cevap verdik. Biz büyük bir camiayız bu bağlamda alt sınır olarak 50 milyon belirledik, üste sınır koymadık" dedi.

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