23 Ocak 2022, Pazar
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Milyonlarca lira tasarruf sağlanacak! Ayvacık T-2 Tüneli'nde geri sayım başladı! Seyahat süresi 35 dakikadan 7 dakikaya düşüyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kaz Dağları'ndan geçişi kısaltacak Ayvacık T-2 Tüneli'nde yarın ışık görüneceğini bildirdi. Söz konusu tünelle yıllık 79,1 milyon lira tasarruf edilecek ve ekonomiye katkı sağlanacak.