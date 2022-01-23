23 Ocak 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Milyonlarca lira tasarruf sağlanacak! Ayvacık T-2 Tüneli'nde geri sayım başladı! Seyahat süresi 35 dakikadan 7 dakikaya düşüyor

Milyonlarca lira tasarruf sağlanacak! Ayvacık T-2 Tüneli'nde geri sayım başladı! Seyahat süresi 35 dakikadan 7 dakikaya düşüyor

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.01.2022 15:28
Güncelleme:23.01.2022 15:28
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kaz Dağları'ndan geçişi kısaltacak Ayvacık T-2 Tüneli'nde yarın ışık görüneceğini bildirdi. Söz konusu tünelle yıllık 79,1 milyon lira tasarruf edilecek ve ekonomiye katkı sağlanacak.
Milyonlarca lira tasarruf sağlanacak!
Milyonlarca lira tasarruf sağlanacak!
EYT’lilerin sorunu çözülüyor
EYT’lilerin sorunu çözülüyor
Karadeniz gazı için tarih netleşti!
Karadeniz gazı için tarih netleşti!
Torba dolusu yenilik
Torba dolusu yenilik
Ekonomi teklifi neler getiriyor?
Ekonomi teklifi neler getiriyor?
Küçük yazı büyük hile!
Küçük yazı büyük hile!
Faiz kararı açıkladı! Piyasalar ne diyor?
Faiz kararı açıkladı! Piyasalar ne diyor?
Karar ne anlama geliyor?
Karar ne anlama geliyor?
MB faiz kararını açıkladı!
MB faiz kararını açıkladı!
Muhtarlar maaş zammı için ne diyor?
Muhtarlar maaş zammı için ne diyor?
Yılın ilk faiz kararı
Yılın ilk faiz kararı
KDV oranları sadeleşiyor
KDV oranları sadeleşiyor
Daha Fazla Video Göster