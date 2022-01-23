Milyonlarca lira tasarruf sağlanacak! Ayvacık T-2 Tüneli'nde geri sayım başladı! Seyahat süresi 35 dakikadan 7 dakikaya düşüyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kaz Dağları'ndan geçişi kısaltacak Ayvacık T-2 Tüneli'nde yarın ışık görüneceğini bildirdi. Söz konusu tünelle yıllık 79,1 milyon lira tasarruf edilecek ve ekonomiye katkı sağlanacak.