Mesai saatleri kısalacak mı? Haftalık çalışma saatleri 35-40'a mı düşürülecek?

Mesai saatleri düzenlemesi için adım atılıyor. Yeni düzenleme ile neler değişecek? Haftalık çalışma saatleri 35-40'a mı düşürülecek? Merak edilen soruların cevapları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu’nun konuğu olan sosyal güvenli uzmanı Serkan Kumdakçı verdi.

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