19 Şubat 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Mesai saatleri kısalacak mı? Haftalık çalışma saatleri 35-40'a mı düşürülecek?

Mesai saatleri kısalacak mı? Haftalık çalışma saatleri 35-40'a mı düşürülecek?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.02.2024 15:10
Mesai saatleri düzenlemesi için adım atılıyor. Yeni düzenleme ile neler değişecek? Haftalık çalışma saatleri 35-40'a mı düşürülecek? Merak edilen soruların cevapları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu’nun konuğu olan sosyal güvenli uzmanı Serkan Kumdakçı verdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Mesai saatleri kısalacak mı?
Mesai saatleri kısalacak mı?
Esnafa komisyon müjdesi! Üç kamu bankası...
Esnafa komisyon müjdesi! Üç kamu bankası...
5 yeni doğal gaz keşfi! A Haber görüntüledi
5 yeni doğal gaz keşfi! A Haber görüntüledi
8. Yargı Paketi’nde neler var?
8. Yargı Paketi'nde neler var?
İkramiyeler ne zaman hesaplara geçecek?
İkramiyeler ne zaman hesaplara geçecek?
Gram altının seyri ne olur?
Gram altının seyri ne olur?
Ankara’da ekonomi zirvesi toplandı!
Ankara'da ekonomi zirvesi toplandı!
Borsa güne nasıl başladı?
Borsa güne nasıl başladı?
Mesai saatleri kısalıyor mu?
Mesai saatleri kısalıyor mu?
Kimler ikramiye alabilecek?
Kimler ikramiye alabilecek?
Haftalık mesai 40 saate iniyor
Haftalık mesai 40 saate iniyor
Ödeme takvimi belli oldu
Ödeme takvimi belli oldu
Daha Fazla Video Göster