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Merkez Bankası’nın faiz kararı ne olacak?

Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.03.2025 09:52
Merkez Bankası faiz kararını Perşembe günü açıklayacak. Merkez Bankası politikasına nasıl devam edecek? Stratejist Cüneyt Paksoy A Para’da konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Paksoy, “Faiz indirimi bekliyorum. 250 baz puan bekliyorum. Hazır alan varken 40’ın altında bir enflasyon netleşmesi varken. Ama tabii her ay faiz indirebilecek bir Merkez Bankası profili midir bu? Bunu konuşmak için bana göre erken. Hatta şu deniyor sürpriz olarak 250 baz puanın üzerinde de faiz indirimi yapabilir beklentisi de söyleniyor konuşuluyor piyasada. Bunun için de bence biraz erken.” ifadelerini kullandı.
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