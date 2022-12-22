Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Politika faizi yüzde 9 seviyesinde sabit tuttu! Karar ne anlama geliyor? Uzman isimler A Haber’de değerlendirdi.

Son dakika Merkez Bankası faiz kararı haberi… Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını açıkladı. Politika faizini yüzde 9 seviyesinde sabit tuttu. Merkez Bankası’nın faiz kararı ne anlama geliyor? A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner ve Stratejist Cüneyt Paksoy, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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