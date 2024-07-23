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Merkez Bankası faiz kararı ne olacak?

Merkez Bankası faiz kararı ne olacak?

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.07.2024 12:22
Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak? Biden'ın çekilmesi piyasaya nasıl yansır? Ekonomist Prof. Dr. Abdülkadir Develi, A Haber'de değerlendirdi.
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Merkez Bankası faiz kararı ne olacak?
Merkez Bankası faiz kararı ne olacak?
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