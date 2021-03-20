Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu kimdir?

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevden alınarak yerine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu getirildi. Bayburt'ta 23 Mayıs 1967'de doğan Kavcıoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nü bitirdi. İstanbul Üniversitesi Muhasebe Enstitüsünü denetim uzmanı olarak bitiren Kavcıoğlu, İngiltere Hastings College'ta işletmecilik üzerine eğitim gördü. Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsünde yüksek lisansını ve doktorasını tamamlayan Kavcıoğlu, Esbank TAŞ ve Türkiye Halk Bankası AŞ'de çeşitli görevlerde yer aldı. 26. dönem Bayburt milletvekili olan Kavcıoğlu, evli ve 3 çocuk babası.