CHP’DE rüşvet çatlağı: Parti meclisi ve MYK kritik gündemle toplanıyor

Cumhuriyet Halk Partisi, belediyelere yönelik düzenlenen rüşvet ve yolsuzluk operasyonlarının ardından yarın Olağanüstü Parti Meclisi ve Merkez Yürütme Kurulu'nu (MYK) topluyor. Özgür Özel’in başkanlığında gerçekleştirilecek toplantılarda, hem cezaevindeki belediye başkanlarının durumu hem de rüşvet iddialarıyla gündeme gelen belediyelere dair disiplin süreçleri ele alınacak. A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu, partideki gerilimi ve toplantı öncesi yaşanan son gelişmeleri aktardı.