Memura ne kadar zam yapılacak? Öğretmen maaşı kaç TL olacak? Emekli nasıl etkilenecek? Uzman isim kulisi A Haber'de verdi

Son dakika haberi... 6 aylık enflasyon ne olur? Refah payı ne kadar verilir? Zamdan emekli nasıl etkilenecek? Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, zam tahminini açıkladı rakam verdi.

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