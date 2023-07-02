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Memura ne kadar zam yapılacak? Öğretmen maaşı kaç TL olacak? Emekli nasıl etkilenecek? Uzman isim kulisi A Haber'de verdi

A Haber
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Giriş: 02.07.2023 16:13
Son dakika haberi... 6 aylık enflasyon ne olur? Refah payı ne kadar verilir? Zamdan emekli nasıl etkilenecek? Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, zam tahminini açıkladı rakam verdi.
Memura ne kadar zam yapılacak? MEMURA NE KADAR ZAM YAPILACAK?

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Memura ne kadar zam yapılacak?
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