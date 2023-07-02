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Haberler Galeri Memura ne kadar zam yapılacak? Öğretmen maaşı kaç TL olacak? Emekli nasıl etkilenecek? Uzman isim kulisi A Haber'de verdi

Memura ne kadar zam yapılacak? Öğretmen maaşı kaç TL olacak? Emekli nasıl etkilenecek? Uzman isim kulisi A Haber'de verdi

Son dakika haberi... 6 aylık enflasyon ne olur? Refah payı ne kadar verilir? Zamdan emekli nasıl etkilenecek? Torba yasada neler var? Süreç ne zaman sonuçlanır? Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, zam tahminini açıkladı rakam verdi.

A Haber
Giriş Tarihi: 02.07.2023 16:12 Güncelleme Tarihi: 02.07.2023 16:14
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Memura ne kadar zam yapılacak? Öğretmen maaşı kaç TL olacak? Emekli nasıl etkilenecek? Uzman isim kulisi A Haber’de verdi

Memur ve emekli maaşlarıyla ilgili torba yasa pazartesi gününden itibaren her an Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderilebilir.

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Memura ne kadar zam yapılacak? Öğretmen maaşı kaç TL olacak? Emekli nasıl etkilenecek? Uzman isim kulisi A Haber’de verdi

En düşük memur maaşı 22 bin lira olacak. Bu da yaklaşık yüzde 85 zam anlamına geliyor.

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Memura ne kadar zam yapılacak? Öğretmen maaşı kaç TL olacak? Emekli nasıl etkilenecek? Uzman isim kulisi A Haber’de verdi

Peki bu rakamın üzerinde kalan memurlara ne kadar zam verilecek? Zamlardan emekliler nasıl etkilenecek? Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

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Memura ne kadar zam yapılacak? Öğretmen maaşı kaç TL olacak? Emekli nasıl etkilenecek? Uzman isim kulisi A Haber’de verdi

En düşük memur maaşına HAK-İŞ toplantısında Sayın Cumhurbaşkanı kamu işçisinden düşük kalmayacak şekilde enflasyona ezdirmeyecek şekilde hakkaniyetli bir zam yapılacağı müjdelerini vermişti bize.

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Memura ne kadar zam yapılacak? Öğretmen maaşı kaç TL olacak? Emekli nasıl etkilenecek? Uzman isim kulisi A Haber’de verdi

Buna göre taban aylığını 15 bin TL'ye çıkarılacak daha sonrasında enflasyonla refah payı eklenmiş olacak. Oransal bazda yüzde 86'ye varan bir zam söz konusu. Fakat bununla ilgili üst kademede olanlar nasıl zam alacak? İşte orada da şöyle bir formülasyon var kulis haberleri var.