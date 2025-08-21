21 Ağustos 2025, Perşembe

Memur zammı sürecinde sona gelindi!
Memur zammı sürecinde sona gelindi!

Memur zammı sürecinde sona gelindi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.08.2025 19:32
6,5 milyon memur ve emekliyi ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde zam uzlaşısı sağlanamadı. Süreç artık Kamu Görevlileri Hakem Heyeti’ne devredildi. Heyete başvuru için son tarih 22 Ağustos, yani yarın. Heyetin vereceği karar nihai olacak ve toplu sözleşme hükmünde sayılacak. Kamu çalışanları, heyetin açıklayacağı zam oranını merakla bekliyor.
