Memur ve memur emeklisine 2. zam teklifi! Kritik toplantının saati belli oldu

Memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşme görüşmelerinde süreç devam ederken yeni zam pazarlığında ikinci görüşme bugün yapılacak. Bu kapsamda memur konfederasyonları saat 16.30'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda Bakan Vedat Işıkhan'la bir araya gelecek. Detayları A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş aktardı.