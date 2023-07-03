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MEMUR VE EMEKLİYE ZAM FORMÜLLERİ! Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı

A Haber
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Giriş: 03.07.2023 09:53
Milyonlarca memur ve emeklinin gözü bugün yapılacak Kabine toplantısına çevrilmiş durumda. Başkan Recep Tayyip Erdoğan teşkilatlarla yapılan bayramlaşma programında maaşlar konusunda verilen sözlerin tutulacağını ve  gereken adımların atılacağının mesajını verdi. Peki emekli ve memura ne kadar zam yapılacak? Zam formülleri neler? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem anlattı.
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