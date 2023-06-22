22 Haziran 2023, Perşembe
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Memur ve emeklinin gözü zam oranlarında! 6 aylık enflasyon 3 Temmuz’da belli olacak
Kurban Bayramı sonrası TÜİK haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. Çalışanların zam takvimi, haziran ayı enflasyon rakamları ile netleşecek. 6 aylık enflasyon rakamları sonrası SSK, Bağ-Kur emekli ve memur zammı refah payı hariç kesinleşecek. Ayrıntılar A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu aktardı.
-KURBAN BAYRAMI SONRASI TÜİK HAZİRAM AYI ENFLASYON RAKAMLARINI AÇIKLAYACAK
-6 AYLIK ENFLASYON RAKAMLARI SONRASI SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI REFAH PAYI HARİÇ KESİNLEŞECEK
-EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI İÇİN EK ZAM AÇIKLANACAK
-EMEKLİYE ZAM VE MEMUR MAAŞ ZAMMI İÇİN DÜZENLEMELER MECLİS'E GİDECEK
-DÜZENLEMELER TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU'NDAN GEÇECEK
-GENEL KURUL'DA OYLANARAK YASALAŞMA SÜRECİ OLACAK
-BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN İMZASIYLA RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRECEK
-EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 22 BİN TL
-ASGARİ ÜCRET YILIN İKİNCİ YARISI İÇİN YÜZDE 34 ARTIŞLA 11 BİN 402 TL