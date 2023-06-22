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Memur ve emeklinin gözü zam oranlarında! 6 aylık enflasyon 3 Temmuz’da belli olacak

A Haber
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Giriş: 22.06.2023 14:46
Kurban Bayramı sonrası TÜİK haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. Çalışanların zam takvimi, haziran ayı enflasyon rakamları ile netleşecek. 6 aylık enflasyon rakamları sonrası SSK, Bağ-Kur emekli ve memur zammı refah payı hariç kesinleşecek. Ayrıntılar A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu aktardı.

-KURBAN BAYRAMI SONRASI TÜİK HAZİRAM AYI ENFLASYON RAKAMLARINI AÇIKLAYACAK

-6 AYLIK ENFLASYON RAKAMLARI SONRASI SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI REFAH PAYI HARİÇ KESİNLEŞECEK

-EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI İÇİN EK ZAM AÇIKLANACAK

-EMEKLİYE ZAM VE MEMUR MAAŞ ZAMMI İÇİN DÜZENLEMELER MECLİS'E GİDECEK

-DÜZENLEMELER TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU'NDAN GEÇECEK

-GENEL KURUL'DA OYLANARAK YASALAŞMA SÜRECİ OLACAK

-BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN İMZASIYLA RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

-EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 22 BİN TL

-ASGARİ ÜCRET YILIN İKİNCİ YARISI İÇİN YÜZDE 34 ARTIŞLA 11 BİN 402 TL

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