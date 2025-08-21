21 Ağustos 2025, Perşembe
Memur ve emekli maaşları için yeni düzenleme mi olacak?
Kamuda 8. dönem toplu sözleşme görüşmeleri sürerken, hükümet ile sendikalar arasında zam pazarlığında henüz anlaşma sağlanamadı. A Haber canlı yayınına katılan Sosyal Güvenlik Müşaviri Ali Duman, geçen yıl yapılan ek düzenlemeyi hatırlatarak bu yıl da benzer bir revize ihtimaline dikkat çekti.