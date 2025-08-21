21 Ağustos 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Ekonomi Videoları Memur ve emekli maaşları için yeni düzenleme mi olacak?
Memur ve emekli maaşları için yeni düzenleme mi olacak?

Memur ve emekli maaşları için yeni düzenleme mi olacak?

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.08.2025 07:17
Güncelleme:21.08.2025 07:17
Kamuda 8. dönem toplu sözleşme görüşmeleri sürerken, hükümet ile sendikalar arasında zam pazarlığında henüz anlaşma sağlanamadı. A Haber canlı yayınına katılan Sosyal Güvenlik Müşaviri Ali Duman, geçen yıl yapılan ek düzenlemeyi hatırlatarak bu yıl da benzer bir revize ihtimaline dikkat çekti.
Memur ve emekli maaşları için yeni düzenleme mi olacak?
Memur ve emekli maaşları için yeni düzenleme mi olacak?
Memur ve emekli maaşları için yeni düzenleme mi olacak?
BIST 100 endeksi son 1 yılın zirvesinde!
BIST 100 endeksi son 1 yılın zirvesinde!
Balonlar 11 ülkeye ihraç ediliyor
Balonlar 11 ülkeye ihraç ediliyor
Süreç nasıl işleyecek? A Haber’de anlattı
Süreç nasıl işleyecek? A Haber'de anlattı
Bakan Işıkhan’dan flaş açıklama
Bakan Işıkhan’dan flaş açıklama
Memurlar zam teklifini hakem heyetine götürecek
Memurlar zam teklifini hakem heyetine götürecek
Türkiye’nin ihracat yükselişi devam ediyor!
Türkiye’nin ihracat yükselişi devam ediyor!
Memur maaşları için son viraj
Memur maaşları için son viraj
Tarım Kredi Grubu her geçen büyüyor!
Tarım Kredi Grubu her geçen büyüyor!
Konut kredisi faizleri düşüyor!
Konut kredisi faizleri düşüyor!
Memura son zam teklifi belli oldu
Memura son zam teklifi belli oldu
Maliye’de dijital dönem!
Maliye’de dijital dönem!
Daha Fazla Video Göster