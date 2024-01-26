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Memur emeklisine zam farkı ödeniyor! Zam farkı ne kadar?

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.01.2024 18:08
Zamlı emekli maaşları ve maaş farklarının ödeneceği tarih bir süredir merak ediliyordu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafının yaptığı açıklama sonrasında emeklilere ek zam oranı yüzde 49,25 oldu. Bu durumda tüm emeklilerin zam oranı eşitlendi. Memur emeklisine zam farkı ne kadar? Zam farkı ne zaman yatacak? Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen A Haber canlı yayınında detayları aktardı.
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Memur emeklisine zam farkı ödeniyor!
Memur emeklisine zam farkı ödeniyor!
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