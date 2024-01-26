Memur emeklisine zam farkı ödeniyor! Zam farkı ne kadar?

Zamlı emekli maaşları ve maaş farklarının ödeneceği tarih bir süredir merak ediliyordu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafının yaptığı açıklama sonrasında emeklilere ek zam oranı yüzde 49,25 oldu. Bu durumda tüm emeklilerin zam oranı eşitlendi. Memur emeklisine zam farkı ne kadar? Zam farkı ne zaman yatacak? Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen A Haber canlı yayınında detayları aktardı.

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