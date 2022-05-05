05 Mayıs 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Mayıs ayı kira artış oranı 2022 hesaplama | 2022 mayıs enflasyon oranı ne kadar? 2022 Mayıs enflasyon açıklandı!

Mayıs ayı kira artış oranı 2022 hesaplama | 2022 mayıs enflasyon oranı ne kadar? 2022 Mayıs enflasyon açıklandı!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.05.2022 11:53
Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Mayıs ayı kira artış oranı belli oldu. TÜFE'nin on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Mayıs ayı için yüzde 34,46 oldu.
İhracatta yeni rekor
İhracatta yeni rekor
Mayıs ayı kira artış oranı 2022 hesaplama | 2022 mayıs enflasyon oranı ne kadar? 2022 Mayıs enflasyon açıklandı!
Mayıs ayı kira artış oranı 2022 hesaplama | 2022 mayıs enflasyon oranı ne kadar? 2022 Mayıs enflasyon açıklandı!
Borsadaki yatırımcı sayısı artıyor!
Borsadaki yatırımcı sayısı artıyor!
88 yıl sonra yeni sondaj! Heyecanlı bekleyiş
88 yıl sonra yeni sondaj! Heyecanlı bekleyiş
Meslekler unutulmaya başlandı
Meslekler unutulmaya başlandı
Enflasyon rakamları açıklandı
Enflasyon rakamları açıklandı
Hal yasası geliyor
Hal yasası geliyor
Milyonlara ek gösterge zammı müjdesi
Milyonlara ek gösterge zammı müjdesi
Altın almalı mı satmalı mı?
Altın almalı mı satmalı mı?
BES katılımcısı konut sahibi olacak!
BES katılımcısı konut sahibi olacak!
SGK’lıya sıfır faizli konut kredisi
SGK'lıya sıfır faizli konut kredisi
Para politikalarında rota çiziliyor
Para politikalarında rota çiziliyor
Daha Fazla Video Göster