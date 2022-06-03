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Mayıs ayı enflasyonu açıklandı | Mayıs ayı enflasyon oranı ne kadar?

A Haber
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Giriş: 03.06.2022 10:07
Güncelleme:03.06.2022 10:20
Son dakika enflasyon rakamları... TÜİK tarafından 2022 Mayıs ayı enflasyon oranı açıklandı. Aylık TÜFE yüzde 2,98, yıllık TÜFE yüzde 73,50 oldu. Milyonlarca memur ve emeklinin yanı sıra birçok kesimin maaşında etkili olacak enflasyon verisinin ne kadar olduğu merak ediliyor. Yılın ilk altı aylık enflasyon oranına göre zam alacak vatandaşlar, mayıs enflasyon verisini araştırmaya başladı. Kesin zam oranı için geriye ise sadece bir veri kaldı. Peki, Mayıs ayı enflasyon oranı nedir? TÜİK TEFE TÜFE 2022 Mayıs enflasyon oranı ne oldu? Detayları A Haber muhabiri Rıfat Fırat aktardı.
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Mayıs ayı enflasyonu açıklandı
Mayıs ayı enflasyonu açıklandı
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