Mayın temizleme aracı MEMATT'a sipariş yağıyor! Sıraya girdiler

Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ (ASFAT), Azerbaycan'a Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı (MEMATT) ihracatı gerçekleştirecek. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatının Üretimi ve Teslimi Projesi kapsamında 20 araç kullanıma sunulacak.

Savunma sanayisinde yerlilik oranını yüzde 80'lere çıkaran Türkiye, dünyada birkaç ülkenin üretebildiği ve almak isteyenlerin sıraya girmek zorunda kaldığı Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı (MEMATT) aracını Azerbaycan'a acil koduyla ihraç edecek. İnsansız olduğu için can kaybı riskini sıfıra indiren 20 adet MEMATT, öncelikle Türk Silahlı Kuvvetleri için hazırlanmışken aciliyet nedeniyle kardeş ülke Azerbaycan'a gönderilecek.



14 AYLIK ÇALIŞMAYLA BİTTİ

Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde bulunan 27 fabrika ve 3 tersanenin imkân ve kabiliyetlerini değerlendiren Askeri Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş. (ASFAT), kamu ve özel sektör işbirliğiyle 14 aylık çalışmayla geliştirilen araçlar ile Türkiye'nin bu alandaki dışa bağlılığını bitirdi. Bu proje kapsamında, uluslararası sertifikasyon verebilme kabiliyeti Milli Mayın Faaliyet Merkezi'ne (MAFAM) kazandırılarak, Türkiye ürettiği bu araçları aynı zamanda dışa bağımlı olmaksızın sertifiye edebilme yeteneğini de elde ederek tam anlamıyla bağımsız duruma geldi. Yerli ve milli üretim imkânları ile yurtdışı muadillerine göre daha uygun bir maliyet ile üretilen araçlar sayesinde yüksek oranda tasarruf sağlandı.



MEMATT, Türkiye'nin dışa bağımlılığını bitirirken birçok ülkeye ihracat şansı da yakaladı. Azerbaycan'a yapılan ihracat sonrasında Afrika, Güney Amerika ve Asya'ya da ihracat planlanıyor. Yakın zamanda MEMATT'ın Türkiye'nin savunma sanayinde üretiminde kısa süre içerisinde en fazla ihracat olanağı yakalayan ürünler arasında yer alması bekleniyor.





KAMU-ÖZEL SEKTÖR İŞBİRLİĞİYLE YAPILDI

Mayın imha makinesinin mekanik ve elektronik kısımları yerli firmalarla işbirliği ile üretildi. Uzaktan kumandayla çalışacak aracın ağırlığı 12.5 ton olacak. Boyu 6.6 metre. Arka genişliği 1.6, ön genişliği 2.3 metre olan aracın gövdesi ise Armoks 500T olarak yapıldı. Mayın tarama genişliği 1.7 metre olacak aracın en önemli özelliği ise can güvenliğini tam olarak sağlaması. İçinde personel olmadığı için rahatlıkla kullanılabilen ve personel kaybı riski yaşatmayan araç, halen sayılı ülkeler tarafından üretiliyor.



ASFAT ve özel sektör iş birliğiyle Ar-Ge, dizayn, prototip ve seri üretim, sertifikasyon çalışmaları 14 ayda tamamlanan MEMATT, dışarıdan satın almaya kıyasla, çok daha üstün kalitede, daha uygun maliyetle TSK kullanımına hazır hale getirildi. MEMATT'ın TSK'nin hizmetine sunulmasıyla eş zamanlı yürütülen ihracat çalışmaları sonucunda Azerbaycan ile 20 adet MEMATT Üretimi ve Teslimi Projesi'ne ilişkin sözleşme imzalandı.