Masadaki EYT formülleri neler? Prim eksiği olanlar kapsama girecek mi?

EYT yasası ve sözleşmelilere kadro çalışmasında detaylar netleşiyor. EYT formülleri için Çalışma ve Sosyal Güvenlik-Hazine ve Maliye Bakanlığı koordineli bir şekilde çalışmaları yürütüyor. EYT düzenlemesi için nasıl bir yol haritası izlenecek? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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