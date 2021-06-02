02 Haziran 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Markette fiyat uçuyor! | Tarladan markete fiyat neden artıyor?

Markette fiyat uçuyor! | Tarladan markete fiyat neden artıyor?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.06.2021 10:02
Güncelleme:02.06.2021 10:16
Tarladan markete gelen gıda ürünleri fiyat farkıyla dudak uçuklatıyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Mayıs'ta 4 kata varan fark çıktığını söyledi. Bayraktar, üretici ve market fiyatı arasındaki farkın en çok yüzde 305.11 ile karpuzda görüldüğünü belirtti. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında detayları anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Markette fiyat uçuyor!
Markette fiyat uçuyor!
700 bin işçi için teklifler sunuldu
700 bin işçi için teklifler sunuldu
O süre 2 ay uzatıldı
O süre 2 ay uzatıldı
Tarladan markete 4 kat fark!
Tarladan markete 4 kat fark!
Nefes kredisi başvuruları başlıyor!
Nefes kredisi başvuruları başlıyor!
Tüm saldırılara rağmen büyüyor!
Tüm saldırılara rağmen büyüyor!
Altın fiyatları neden yükseliyor?
Altın fiyatları neden yükseliyor?
Kamu işçisi için istenen brüt ücret belli oldu
Kamu işçisi için istenen brüt ücret belli oldu
Türkiye pozitif ayrıştı
Türkiye pozitif ayrıştı
Türkiye ekonomisi yüzde 7 büyüdü!
Türkiye ekonomisi yüzde 7 büyüdü!
Tek karede 6 dev eser
Tek karede 6 dev eser
İşte petrol kuyularının çarpıcı hikayesi
İşte petrol kuyularının çarpıcı hikayesi
Daha Fazla Video Göster