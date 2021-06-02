Markette fiyat uçuyor! | Tarladan markete fiyat neden artıyor?

Tarladan markete gelen gıda ürünleri fiyat farkıyla dudak uçuklatıyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Mayıs'ta 4 kata varan fark çıktığını söyledi. Bayraktar, üretici ve market fiyatı arasındaki farkın en çok yüzde 305.11 ile karpuzda görüldüğünü belirtti. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında detayları anlattı.

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