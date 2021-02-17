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Marketlerde yeni dönem! Zincir marketlerde 5 bin nüfus sınırı önerisi! İşte şartlar...

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Giriş: 17.02.2021 12:47
Güncelleme:17.02.2021 13:20
Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı perakende ticaretin yasasında değişiklik taslağına ilişkin tarafların görüşlerini göndermesi tamamlandı. Türkiye perakendeciler federasyonu nüfusu 5 bin nüfusun altında olan yerlerde zincir market açılmamasını önerdi. Federasyonun diğer önerileri şöyle..

Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı perakende ticaretin yasasında değişiklik taslağına ilişkin tarafların görüşlerini göndermesi tamamlandı. Türkiye perakendeciler federasyonu nüfusu 5 bin nüfusun altında olan yerlerde zincir market açılmamasını önerdi. Federasyonun diğer önerileri şöyle..

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