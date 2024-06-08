Madeni 5 TL tedavüle çıktı! Resmi Gazete'de yayımlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 5 TL değerindeki madeni paraların tedavüle çıkarılmasına ilişkin tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğde; “28/5/1970 tarihli ve 1264 sayılı madeni ufaklık ve hatıra para bastırılması hakkında kanun uyarınca, Bakanlığımıza bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nce 5 TL değerindeki madeni paralar basılmıştır" ifadesi yer aldı.

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