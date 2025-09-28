Kredi yok faiz yok! Devletten “faizsiz finansman” dönemi

Hükümet faizsiz finansman sistemini devreye soktu. Yeni model açıklanır açıklanmaz da Emlak Katılım bankalarında kuyruklar oluştu. Peki, sisteme girenler aylık ne kadar taksit ödeyecek, ev veya arabasına ne zaman kavuşacak? Arkadaşlarımız sistemin tüm detaylarına ulaştı. İşte örnek hesaplamalarla Emlak Katılım tasarruf finansmanı...

