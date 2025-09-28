28 Eylül 2025, Pazar

Kredi yok faiz yok! Devletten faizsiz finansman dönemi

Kredi yok faiz yok! Devletten “faizsiz finansman” dönemi

Giriş: 28.09.2025 09:54
Hükümet faizsiz finansman sistemini devreye soktu. Yeni model açıklanır açıklanmaz da Emlak Katılım bankalarında kuyruklar oluştu. Peki, sisteme girenler aylık ne kadar taksit ödeyecek, ev veya arabasına ne zaman kavuşacak? Arkadaşlarımız sistemin tüm detaylarına ulaştı. İşte örnek hesaplamalarla Emlak Katılım tasarruf finansmanı...
