08 Ekim 2025, Çarşamba

Kredi ve kredi kartı borcu olanlar dikkat! Yapılandırma fırsatı 10 Ekim'de sona eriyor

Kredi ve kredi kartı borcu olanlar dikkat! Yapılandırma fırsatı 10 Ekim'de sona eriyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.10.2025 11:10
Kredi ve kredi kartı borcu olanları ilgilendiriyor. Yapılandırma için son 2 gün. Bankalara kredi ve kredi kartı borcu olanlar için getirilen yapılandırma kolaylığı 10 Ekim 2025 tarihinde sona erecek.
