Kredi ve kredi kartı borcu olanlar dikkat! Yapılandırma fırsatı 10 Ekim’de sona eriyor

Kredi ve kredi kartı borcu olanları ilgilendiriyor. Yapılandırma için son 2 gün. Bankalara kredi ve kredi kartı borcu olanlar için getirilen yapılandırma kolaylığı 10 Ekim 2025 tarihinde sona erecek.

