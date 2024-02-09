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Kredi kartlarına düzenleme olacak mı? MB Başkanı Karahan: Bir düzenleme yapılması gerektiğini düşünüyoruz

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.02.2024 09:48
Merkez Bankası yılın ilk enflasyon raporunu açıkladı. 2024 yılı enflasyon tahmini yüzde 36, 2025 yılı enflasyon tahmini yüzde 14 olarak korundu. Gereken parasal sıkılaşmaya ulaşıldığını açıklayan Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, ek bir faiz artışının öngörülmediğini söyledi ve kredi kartları için ise önemli mesajlar verdi. Peki kredi kartlarında düzenleme olacak mı? Taksit sayısı artacak mı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.
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