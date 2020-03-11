Koronavirüs fırsatçıları harekete geçti! Bir paket makarnayı 15,99 liraya sattılar |Video

Dünyada hızla yayılan 118 ülkede orta çıkan ve 100 binden fazla kişiye buluşan 4 binin üzerinde insanın ölümüne neden olan koronavirüs Türkiye'de de görüldü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de yurt dışından gelen bir yolcuda pozitif vaka tespit edildiğini açıklamasının ardından karaborsacılar harekete geçti. Bazı internet sitelerinde normal satış fiyatı ortalama 2 lira olan bir paket makarnayı 15,99 liraya sattıkları tespit edildi. Konuyla ilgili fırsatçı sitelerin fahiş fiyat uygulamalarıyla soruşturma başlatıldığı açıklandı. Son dakika gelişmelerinin detaylarını A Haber muhabiri Rüya Akkuş canlı yayında aktardı.