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Koranavirüs salgını sürecinde milyonlara büyük destek

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Giriş: 05.02.2021 09:56
Güncelleme:05.02.2021 10:01
A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem koronavirüs salgını sürecinde Türkiye’nin sağladığı desteklerle ilgili önemli verileri anlattı. Bu süreçte kısa çalışma ödeneğinin kapsamı genişledi. Ücretsiz izne çıkana nakdi ücret desteği verildi. Salgına rağmen Türkiye’ye 16 milyon turist geldi. Birçok sektörde vergi ve prim ödemeleri 6 ay ertelendi.
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