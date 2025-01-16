16 Ocak 2025, Perşembe
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Konya'da dev proje açılıyor! Süre 17 dakikaya inecek yıllık 6 milyar TL tasarruf sağlanacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Konya Çevre Yolu 2. Kesimi'nin 17 Ocak günü trafiğe açılacağını duyurdu. Bakanlık, açılışın Başkan Erdoğan'ın katılımı ile gerçekleşeceğini ifade ederken; proje ile 49 dakikalık mesafe 17 dakikaya düşecek. Yıllık ise yakıt ve zamandan toplamda 6 milyar TL'lik tasarruf sağlanacak.