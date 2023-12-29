Konutunu kısa süreli kiraya verenler dikkat! Günlük kirada detaylar netleşti

Konutunu turistik olarak kısa sürelik kiraya verenler bazı kriterlere uyarak izin belgesi alması gerekiyor. Peki izin belgesi olmadan kiralama yapmanın cezası ne? Tüm detayları A Haber muhabiri Esra Akyürek'e Gayrimenkul Hukuku Derneği Kurucu Başkanı Ali Güvenç Kiraz'a sordu.

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