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Konutunu kısa süreli kiraya verenler dikkat! Günlük kirada detaylar netleşti

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.12.2023 11:24
Konutunu turistik olarak kısa sürelik kiraya verenler bazı kriterlere uyarak izin belgesi alması gerekiyor. Peki izin belgesi olmadan kiralama yapmanın cezası ne? Tüm detayları A Haber muhabiri Esra Akyürek'e Gayrimenkul Hukuku Derneği Kurucu Başkanı Ali Güvenç Kiraz'a sordu.
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