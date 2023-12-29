29 Aralık 2023, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Konutunu kısa süreli kiraya verenler dikkat! Günlük kirada detaylar netleşti
Konutunu turistik olarak kısa sürelik kiraya verenler bazı kriterlere uyarak izin belgesi alması gerekiyor. Peki izin belgesi olmadan kiralama yapmanın cezası ne? Tüm detayları A Haber muhabiri Esra Akyürek'e Gayrimenkul Hukuku Derneği Kurucu Başkanı Ali Güvenç Kiraz'a sordu.