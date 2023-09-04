'Komşu izni' düzenlemesi yolda! Günlük ev kiralamada sistem değişiyor

Günlük ev kiralamada sistem değişiyor. Vergi geliyor ayrıca artık günlük kiralamada komşu onayı istenecek. Detayları A Haber muhabiri Hakan Gürkan’ın konuğu olan Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Bahar anlattı.

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