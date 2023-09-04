04 Eylül 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları 'Komşu izni' düzenlemesi yolda! Günlük ev kiralamada sistem değişiyor

'Komşu izni' düzenlemesi yolda! Günlük ev kiralamada sistem değişiyor

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.09.2023 16:16
Güncelleme:04.09.2023 16:16
Günlük ev kiralamada sistem değişiyor. Vergi geliyor ayrıca artık günlük kiralamada komşu onayı istenecek. Detayları A Haber muhabiri Hakan Gürkan’ın konuğu olan Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Bahar anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
’Komşu izni’ düzenlemesi yolda!
'Komşu izni' düzenlemesi yolda!
Emekli maaşında süreç nasıl işleyecek?
Emekli maaşında süreç nasıl işleyecek?
Enflasyon açıklandı! Maaşlara nasıl yansıyacak?
Enflasyon açıklandı! Maaşlara nasıl yansıyacak?
2024 memur maaşları ne kadar olacak?
2024 memur maaşları ne kadar olacak?
Gram altında beklentiler ne?
Gram altında beklentiler ne?
Maaşlara nasıl yansıyacak?
Maaşlara nasıl yansıyacak?
Borsa haftaya rekor seviyeden başladı
Borsa haftaya rekor seviyeden başladı
Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı
Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı
Cumhuriyet ikramiyesi verilecek mi?
Cumhuriyet ikramiyesi verilecek mi?
Altın, döviz, borsa... Uzman isim tarih verdi
Altın, döviz, borsa... Uzman isim tarih verdi
Rakam açıklandı! Rekor geldi
Rakam açıklandı! Rekor geldi
Emeklilere 3’üncü ikramiye yolda mı?
Emeklilere 3’üncü ikramiye yolda mı?
Daha Fazla Video Göster