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Kiralamalarda depozito çıkmazı

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.02.2024 12:00
Ev sahibi ve kiracılar depozito konusunda çoğu zaman anlaşamıyor. Depozito ödenen bedelle mi, güncel değerle mi iade edilir? Ev satılırsa ödemeyi kim yapar? Uzman isim yanıtladı.
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Kiralamalarda depozito çıkmazı
Kiralamalarda depozito çıkmazı
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