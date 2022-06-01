01 Haziran 2022, Çarşamba
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Kira artışına “sabit oran” düzenlemesi! Bakan Bozdağ: TÜFE’ye göre değil sabit orana göre artış belirlenecek
Artan kira fiyatlarının önüne "belirlenecek sabit bir oranla" geçilecek, böylece enflasyon etkilerinin kira üzerinde etkisini hissettirmesi önlenecek, ihtilaf halindeyse devreye arabuluculuk mekanizması girecek. Düzenlemeye dair son ayrıntıları Adalet Bakanı Bekir Bozdağ paylaştı.