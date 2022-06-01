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Kira artışına “sabit oran” düzenlemesi! Bakan Bozdağ: TÜFE’ye göre değil sabit orana göre artış belirlenecek

A Haber
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Giriş: 01.06.2022 11:08
Artan kira fiyatlarının önüne "belirlenecek sabit bir oranla" geçilecek, böylece enflasyon etkilerinin kira üzerinde etkisini hissettirmesi önlenecek, ihtilaf halindeyse devreye arabuluculuk mekanizması girecek. Düzenlemeye dair son ayrıntıları Adalet Bakanı Bekir Bozdağ paylaştı.
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