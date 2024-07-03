Kira artış oranı ne kadar oldu? Faruk Erdem A Haber'de anlattı

Kiracılar ve ev sahipleri için kritik bir dönemeç başlıyor: 1 Temmuz itibarıyla yürürlükten kalkacak olan yüzde 25'lik kira artış sınırının ardından, yeni kira artış oranı TÜFE ortalamasına göre belirlenecek. Bu değişiklik, kira sözleşmelerinde önemli bir dönüşümü işaret ediyor. Kiracılar ve ev sahipleri, önümüzdeki dönemde kira artışlarının nasıl şekilleneceğini ve bu değişikliğin kendilerine nasıl yansıyacağını merakla bekliyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında detayları anlattı.

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