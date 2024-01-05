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Kimler emlak vergisinden muaf? 2024'te gelir vergisi istisnası 33 bin lira

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.01.2024 15:53
Gelir vergisi istisnası 2024 yılı için 33 bin lira olarak belirlendi. Peki kimler vergiden muaf olacak? Kira sözleşmesi e-Devlet üzerinden nasıl yapılacak? A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ detayları Gayrimenkul Uzmanı Olcay Selvi'ye sordu.
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