Kimler emlak vergisinden muaf? 2024'te gelir vergisi istisnası 33 bin lira

Gelir vergisi istisnası 2024 yılı için 33 bin lira olarak belirlendi. Peki kimler vergiden muaf olacak? Kira sözleşmesi e-Devlet üzerinden nasıl yapılacak? A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ detayları Gayrimenkul Uzmanı Olcay Selvi'ye sordu.

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