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Karapınar GES'te ilk faz tamamlandı! En büyük güneş enerjisi yatırımı uzaydan bile görünüyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.06.2021 13:41
Türkiye'nin yerli ve yenilenebilir enerji hedefleri açısından büyük öneme sahip olan Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali’nin ilk fazı tamamlandı. Güneş enerjisi santralinin tamamı 2022'de devreye alınacak. Bin megawatt kapasiteli Karapınar GES bilgi ve teknoloji üssü olacak. A Para muhabiri Rıfat Fırat'ın konuğu olan Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu dev yatırımla ilgili bilgileri A Haber canlı yayında anlattı.
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