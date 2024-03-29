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Karadeniz'de yeni keşif kuyusu

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.03.2024 14:05
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Fatih Sondaj Gemisi'nin Karadeniz'de yeni bir keşif kuyusu kazmaya başladığını duyurdu. Detayları A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan aktardı.
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Karadeniz’de yeni keşif kuyusu
Karadeniz'de yeni keşif kuyusu
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