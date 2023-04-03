03 Nisan 2023, Pazartesi
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Kamudaki 700 bin işçinin ZAM PAZARLIĞI buluşması! Kritik görüşme 5 Nisan’da
Kamuda çalışan 700 bin işçi için 2 yıllık zam oranının belirleneceği sözleşme sürecinde kritik viraja girildi. İşçi kesimi, aylık brüt taban ücretin 15 bin liraya yükseltilmesini, bunun yapılmasının ardından da bütün ücretlere yüzde 15 refah payı ilave edilmesini talep ediyor. Şimdi gözler tarafların 5 Nisan Çarşamba günü yapacağı toplantıda. İşte detaylar...